Кончаловские, Михалковы и Вертинская с внуком: обнародовано редкое фото знаменитого киносемейства

Режиссер показал родных ему людей. Егор Кончаловский не часто балует поклонников кадрами личной жизни.

У режиссера большая семья. Егор Кончаловский редко показывает родственников публике, однако на этот раз решил сделать исключение. В личном микроблоге кинематографист показал фото, созданное, судя по всему, во время застолья.



Среди гостей можно заметить мать знаменитости – актрису Наталию Утевлевну Аринбасарову. По словам Егора Кончаловского, на фото также запечатлены его жена Мария Леонова и их трехлетний сын Тимур, Степан Михалков, Юлия Михалкова, Лиза Михалкова, а также Анастасия Вертинская с внуком Лукой.

Отметим, что Кончаловский не любит говорить о личной жизни. Мало что известно о его 36-летней гражданской жене, Марии. Говорят, что она работает юристом. В ноябре 2019 года появились слухи о том, что Кончаловский и Леонова наконец оформили отношения официально. Сплетни возникли после совместного выхода пары в свет. Тогда на пальцах влюбленных заметили обручальные кольца. Спустя время режиссер опроверг домыслы, заявив, дескать, информация о его женитьбе – "утка".

Напомним, Егор Кончаловский родился в браке кинорежиссера Андрея Михалкова-Кончаловского и актрисы казахского и польского происхождения Наталии Аринбасаровой. Родители Егора развелись, когда ему было только три года.

Отметим, что по отцу у Егора Кончаловского шесть братьев и сестер. Андрей Сергеевич женат в пятый раз. С 1998 года его супругой является актриса и телеведущая Юлия Высоцкая. У Наталии Утевлевны Аринбасаровой, помимо Егора, есть дочь Екатерина. Ее актриса родила от живописца Николая Двигубского.