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Пополнил ряды безработных: Дмитрию Шепелеву нашли замену

Пополнил ряды безработных: Дмитрию Шепелеву нашли замену

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
ТНТ продолжает шокировать неожиданными новостями. На этот раз под обстрел руководства канала попал Дмитрий Шепелев. Продюсеры официально приостановили съемки семейного шоу "Ты как я", которое вел всеми известный артист.
прочитано 4051 раз

Многочисленная аудитория предположила, что ведущий остался без работы. Коллеги по цеху и вовсе заявили, что паузу в карьере Шепелева может стать бомбой замедленного действия.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Поговаривают, что перерыв – это серьезный повод для волнения Тимура Еремеева, который не так давно заменил Шепелева на передаче "На самом деле" на Первом канале. Однако сам Дмитрий отказывается комментировать произошедшее. Похоже, что он занят подготовкой к появлению еще одного наследника.

"Зато в личной жизни все хорошо – Дмитрий станет отцом во второй раз. Поздравляем его! От новости о безработном Шепелеве у Тимура Еремеева на лбу выступил холодный пот", – высказался экс-участник "Дома-2".

Май Абрикосов добавил, что в мире шоу-бизнеса постоянно идет ожесточенная борьба. Пока один покидает телепрограмму, другой уже отутюживает костюм, чтобы присесть на его место перед камерой.

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Напомним, в семье 38-летнего Дмитрия Шепелева действительно ожидается пополнение. Возлюбленная телеведущего тщательно скрывает пол ребенка. Да и подробностями, связанными с беременностью, Екатерина Тулупова неохотно делится.

Многочисленная аудитория поинтересовалась, как же единственный сын Дмитрия отреагировал на подобную новость. По словам артиста, Платон не отнесся к словам отца серьезно. Мальчик предположил, что над ним подшучивают и ждут ответной реакции. Однако после долгих разговоров наследник "начал строить коварные планы, как будет мучить младенца".

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Автор: 6 февраля 2021, 14:15 Источник: Instagram
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Шепелев ты подонок и <цензура> бездарный
ВАСЬЯ
Ответить
Не устали черпать <цензура> из эскортограма
1

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