В дерзких ботфортах и открытом платье: дочь Литвиновой возмутила своим видом

В 2017 году Рената Литвинова представила свою первую театральную постановку "Северный ветер" на сцене МХТ им. А.П. Чехова. Она контролировала практически весь процесс вплоть до создания костюмов.
Вскоре идея постановки переросла в экранизацию проекта. "Северный ветер" стал третьей работой Ренаты Литвиновой как режиссера полнометражной картины. Также она написала сценарий и сняла "Богиня: как я полюбила" и "Последняя сказка Риты".
Премьера фильма "Северный ветер" состоялась в Москве в кинотеатре "Художественный". Режиссером и сценаристом и актрисой главной роли стала Рената Литвинова. Музыку к фильму написала Земфира. Однако ее не было на премьере. Несмотря на это, картину презентовали с успехом. Она собрала множество восторженных отзывов.
Одной из главных изюминок вечера стала 19-летняя дочь Ренаты Литвиновой. Ульяна пришла на премьеру в экстремально открытом платье и красного цвета, украшенном пайетками, и в ботфортах в тон. К слову, дочь актрисы также сыграла в фильме одну из главных ролей вместе со своей матерью.
Напомним, дочь Ренаты Литвиновой Ульяна родилась в 2001 году в браке актрисы с Леонидом Добровским. После шести лет отношений пара распалась.
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