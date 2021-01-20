Стало известно о романе Литвиновой со сказочно богатым французом

Звезда кино и сериалов не расставалась с возлюбленным даже во время пандемии. Закрытые границы между государствами не помешали Литвиновой и ее таинственному кавалеру встречаться.
Как стало известно журналистам, новый ухажер Ренаты сказочно богат и имеет высокое происхождение. "Владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов", – отмечается в СМИ.
Французский бизнесмен делает очень широкие жесты в попытках впечатлить Ренату Литвинову. Миллиардеру удалось в разгар пандемии открыть для россиянки "легендарный икорный ресторан на пляс Мадлен". Заведение "Caviar Kaspia" называют самым дорогим в Париже. Там гурманы со всего света угощаются черной икрой.
Рената Литвинова косвенно подтвердила новые отношения. Знаменитость обещала рассказать подробности в свежем интервью журналу Tatler.
Напомним, российская знаменитость дважды ходила под венец. Первым супругом Ренаты Литвиновой был продюсер Александр Антипов. Эти отношения продержались всего год. Во второй раз артистка пошла в ЗАГС с бизнесменом Леонидом Добровским. Этот брак длился с 2001 года по 2007 год. Знаменитость подарила предпринимателю дочь Ульяну. Наследнице звезды кино и сериалов уже 19 лет.
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