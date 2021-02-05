Элегантная Миддлтон появилась на публике в обносках

Миддлтон не считает нужным приобретать модные новинки, ей по душе классика. Одежду и аксессуары роскошная Кейт хранит годами. Недавно герцогиня Кембриджская снова показала предмет гардероба, который носит более четырех лет.

прочитано 437 раз