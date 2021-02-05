Элегантная Миддлтон появилась на публике в обносках

Для конференции в Zoom Кейт выбрала твидовый жакет глубокого синего цвета от новозеландского бренда Rebecca Taylor. Сообщается, что она купила его около четырех лет назад. Предмет гардероба тогда обошелся ей приблизительно в 400 фунтов. В 2017 году герцогиня впервые вышла в нем в свет: тогда она посетила одну из больниц Лондона.
Основной темой беседы был тяжелый труд учителей во время пандемии. Герцогиня Кембриджская попросила педагогов думать не только о воспитанниках, но и о самих себе, потому что они заслужили это. "Вы все проделали фантастическую работу, за которую я не устану вас благодарить", – сказала Миддлтон.
Сейчас в Великобритании проходит ежегодная Неделя психического здоровья детей. Это традиционное мероприятие впервые провели в 2015 году. С тех пор герцогиня всегда подчеркивает его важность и всячески поддерживает организаторов.
Напомним, несколько месяцев назад умер домашний любимец семьи – собака породы спаниель по имени Люпо. Печальное событие стало настоящей трагедией для пары и их детей.
Кейт и Уильям посчитали нужным порадовать наследников и завели щенка такой же породы. Второй спаниель появился в доме герцогов незадолго до смерти Люпо. Собака не только невероятно похожа на предыдущего питомца, но и является его родственником.
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