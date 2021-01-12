Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили королевский протокол

Недавно Кейт Миддлтон отпраздновала свой 39-ый день рождения. Из-за введенных мер, связанных с пандемией Covid-19, праздник прошел в кругу самых близких. Принц Уильям вместе с детьми Шарлоттой, Джорджем и Луи организовал для Кейт чаепитие с тортом. Сюрприз сильно растрогал ее. Другие члены семейства не получили приглашения, но поспешили поздравить Миддлтон дистанционно.
Герцогиня вышла замуж за принца Уильяма десять лет назад. За это время в браке родились трое детей. Поклонники пары всегда радуются новым выходам возлюбленных в свет, однако оказалось, что некоторые из них противоречат королевскому протоколу, который должен соблюдаться безоговорочно.
По документу, Кейт и Уильям не могут брать с собой в путешествия детей. Это правило является перестраховкой на случай, если во время поездки что-то произойдет. Например, принц Уильям никогда не путешествовал со своим отцом принцем Чарльзом.
Однако выяснилось, что обвинения беспочвенны. Будущий
король оказался предусмотрительным и получил личное разрешение от королевы еще
в 2014 году. Тогда пара впервые поехала в Австралию со старшим сыном. Королевская пресс-служба подтвердила этот интересный факт.
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