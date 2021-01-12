Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили королевский протокол

СМИ часто уличают Кейт Миддлтон в несоблюдении установленных правил. Например, недавно они с мужем нарушили рождественскую королевскую традицию, которая уже более 30 лет радовала подданных. Влюбленные так и не появились на утренней службе в Сэндрингеме. Позднее герцогиня была замечена во время прогулки.



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