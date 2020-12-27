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Кейт Миддлтон прогуляла католическое Рождество

Кейт Миддлтон прогуляла католическое Рождество

Кейт Миддлтон. Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и ее супруг впервые нарушили рождественскую королевскую традицию, которая уже более 30 лет радовала подданных. Семейная пара так и не пришла на утреннюю службу в Сэндрингеме. Однако позже герцогиня была замечена на прогулке со своей наследницей.
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Похоже, что Кейт Миддтон была занята подбором праздничного образа, а не церковной службой. Ее обновленный наряд заслуживают отдельного внимания. Ведь герцогиня Кембриджская знает толк в модных трендах и сезонных перевоплощениях.

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 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Во время рождественских выходных Кейт была замечена на прогулке с принцессой Шарлоттой в бордовом пальто с меховым воротником. Стоит отметить детальную проработку образа королевской особы. Тонкий ремень на талии и рукавах добавлял изюминки строгому внешнему виду.

Лаконичный наряд она дополнила клатчем из замши в цветовой гамме верхней одежды. Звездную наследницу нарядили в черное А-образное пальто и яркие колготки. Поговаривают, что Миддлтон лично разбирает гардероб своей дочери и следит за ее имиджем.

Малышка Шарлотт не единственная в королевской семье, кто подвергается контролю Кейт. Напомним, что у принца Уильяма и его супруги также подрастают двое сыновей. 7-летний принц Джордж и 2-летний принц Луи постоянно находятся рядом со своими родителями и с раннего детства учатся проявлять любовь на публике.

Бушующая пандемия коронавируса все же смогла повлиять на планы семьи Миддлтон. Королева Елизавета впервые за несколько десятков лет не встретила всех родственников в своем особняке. Сегодня компанию главе Содружества Наций составляет только принц Филипп.

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Автор: 27 декабря 2020, 17:20 Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник
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Самые неприличные фото сестры Кейт Миддлтон

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