Кейт Миддлтон прогуляла католическое Рождество

Похоже, что Кейт Миддтон была занята подбором праздничного образа, а не церковной службой. Ее обновленный наряд заслуживают отдельного внимания. Ведь герцогиня Кембриджская знает толк в модных трендах и сезонных перевоплощениях.
Во время рождественских выходных Кейт была замечена на прогулке с принцессой Шарлоттой в бордовом пальто с меховым воротником. Стоит отметить детальную проработку образа королевской особы. Тонкий ремень на талии и рукавах добавлял изюминки строгому внешнему виду.
Лаконичный наряд она дополнила клатчем из замши в цветовой гамме верхней одежды. Звездную наследницу нарядили в черное А-образное пальто и яркие колготки. Поговаривают, что Миддлтон лично разбирает гардероб своей дочери и следит за ее имиджем.
Малышка Шарлотт не единственная в королевской семье, кто подвергается контролю Кейт. Напомним, что у принца Уильяма и его супруги также подрастают двое сыновей. 7-летний принц Джордж и 2-летний принц Луи постоянно находятся рядом со своими родителями и с раннего детства учатся проявлять любовь на публике.
Бушующая пандемия коронавируса все же смогла повлиять на планы семьи Миддлтон. Королева Елизавета впервые за несколько десятков лет не встретила всех родственников в своем особняке. Сегодня компанию главе Содружества Наций составляет только принц Филипп.
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