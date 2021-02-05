"Я его обожаю": Аверин рассказал о нежности Цискаридзе

Интересно, что сам заслуженный артист оказался не так бесстрашен, как его герой. Во время интервью платформе "Смотрим" Максим Аверин признался, что хотел принять участие в шоу "Танцы со звездами", если бы не одно но: актера пугает строгое судейство. Он боится показаться неловким, нелепым, неулюжим.
"Меня приглашали участвовать в этом сезоне, но там сидит Цискаридзе. Я его обожаю, даже как-то брал у него интервью, был у его в Академии Русского балета, которую он возродил. Он с такой нежностью говорит о своем детище, но когда сидит в жюри – я его боюсь!" – признался Аверин.
"Танцы со звездами" с оглушительным успехом выходят по воскресеньям на телеканале "Россия". В каждом выпуске артисты покоряют танцпол и удивляют зрителей сложными поддержками и смелыми образами. Остается только догадываться, какие сюрпризы преподнес бы Максим Аверин, если бы он преодолел свой страх перед премьером Большого театра и вышел на танцевальный паркет популярного шоу.
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