"Я его обожаю": Аверин рассказал о нежности Цискаридзе

На телеканале "Россия" с успехом стартовал восьмой сезон популярной медицинской саги "Склифосовский" о буднях врачей института скорой помощи. Главная звезда сериала – Максим Аверин, который играет опытного и бесстрашного хирурга Олега Брагина. Каждый день его герой спасает пациентов, а в новых сериях на кону будет стоять и его собственная жизнь.



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