"Будут полностью делать рот": взбешенная Бузова рассказала о страшном недуге отца

Самое главное увлечение недоброжелателей – разглядывать артистку и ее близких, чтобы после сделать едкое замечание. Так и вышло: на кадрах с юбилея некоторые отметили серьезные проблемы с зубами у отца звезды. Пользователи принялись засыпать Бузову вопросами о том, почему она не может оплатить папе услуги стоматолога.
Видимо, исполнительницу слишком сильно тронули постоянные упоминания родителя, и она решила прояснить ситуацию. В "историях" Ольга резко высказала все, что думала. "Я занимаюсь папиными зубами уже третий год! Папа – взрослый человек, его очень сложно было уговорить вообще пойти к стоматологу и зубному", – эмоционально сообщила она. Артистка подчеркнула: "Ему будут полностью делать рот. Я не должна это снимать и отчитываться перед вами, чтобы вы мне не писали: "Сделай папе зубы"".
Ольга Бузова рассказала, что долго хранила молчание и изо всех сил пыталась игнорировать бестактность пользователей Сети. Однако не смогла. Она перечислила, сколько зубов уже удалили родителю, какое количество имплантов вживили и сколько еще будут продолжаться процедуры.
Звезда предложила всем ненавистникам посмотреть в собственный рот и за зубами своих родных, а не вмешиваться в жизнь ее семьи. "Я полностью обеспечиваю своих родителей и не только. И ответственна за здоровье своих близких, бабушек и так далее. Надеюсь, вопрос закрыт", – резюмировала исполнительница.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Жена не хочет работать
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Должна женщина слушаться мужчину?
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Зачем его сажать Навального?
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме
А что? В России ничего не происходит?