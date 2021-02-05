"В зале началась перестрелка": Чехова оказалась на грани жизни и смерти

Мало кто помнит, что Анфиса Чехова когда-то была успешной эстрадной певицей. Она всегда мечтала быть знаменитой. После двух неудачных попыток поступить в театральный вуз вместе с друзьями она создала музыкальную группу и назвала ее "Безумные светлячки". На сцене Чехова исполняла незамысловатые тексты вроде "Девочка Анфиска любит только диско".
В своем "Инстаграм" ведущая разоткровенничалась с подписчиками во время игры "Правда или ложь". Одним из пунктов для угадывания была предложена ситуация, при которой ей якобы пришлось выступать во время перестрелки в зале. Многие ответили, что это ложь. Однако это оказалось правдой.
"Многие написали, что это неправда. Что я не могла петь и танцевать, когда в зале велась перестрелка. А между тем такая история была. Я пела в группе "Безумные светлячки". Мы выступали в прямом эфире на корабле. Это был такой ресторан. В прямом эфире велась передача, которую я вела и вот там выступала. И в тот момент, когда я выступала на сцене со своим коллективом, в зале началась драка. И поскольку шел прямой эфир, нас укрупнили, чтобы ничего не было видно", – рассказала Анфиса Чехова в разделе "Сторис" своего "Инстаграм".
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