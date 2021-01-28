"Чудовищно устала": Чехова рассказала о долгой борьбе

Ведущая Анфиса Чехова разоткровенничалась в своем микроблоге и поделилась с подписчиками болью. Оказывается, почти всю жизнь звезда борется с проблемой.

Большую часть жизни Анфиса Чехова боролась с собои?, со стереотипами, за место под солнцем, за любовь, боролась, чтобы доказать людям, что она чего-то стоит. Со школьной скамьи в нее никто не верил, и ей приходилось доказывать свое право на счастье.

Именно с таким убеждением Анфиса Чехова пришла в театральныи? институт и на телевидение. И пока ее подруги успешно вели эфиры, она доказывала за кулисами, что на что-то годится.

Помимо всего этого, в Анфису не верил даже ее отец. Он никогда не хвалил ее и не говорил, что она лучшая. Мать поддерживала ее, но в глубине души тоже сомневалась, что из девочки выйдет что-то дельное.

"В меня не верили учителя, продюсеры и работодатели! Я всего добивалась вопреки! Вопреки неверию и нелюбви! И, скажу я вам, эта борьба ужасно изнуряет! К 30-ти годам я чудовищно устала... И сказала себе: "Хватит! Я заслуживаю Любовь самим фактом своего существования!" – написала Анфиса Чехова в своем "Инстаграм".

Однажды ведущая прекратила гнаться в бесконечной борьбе за успехом и стала сама собой. Анфиса Чехова перестала волноваться по пустякам и насиловать себя чем-то невозможным. Но главное, она полюбила себя такой, какая есть. Поклонники поддержали мудрые мысли Анфисы Чеховой. Они отметили, что ведущая рассуждает получше любого психолога.