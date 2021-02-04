После 40-ка стал геем: бойфренд известной актрисы изменил ей с мужчиной

Несколько лет назад во время отдыха в Арабских Эмиратах Анна Калашникова познакомилась с обеспеченным мужчиной. У них начались отношения. Актриса познакомила своего возлюбленного со многими коллегами по шоу-бизнесу.
Как выяснилось, это было роковой ошибкой. Мужчина проник в звездную среду и начал посматривать на сторону. Певица пришла в студию ютуб-шоу "Алена, блин!" и поделилась своей болью. Она рассказала подробности личной жизни.
"И он начал мне с одним популярным пародистом изменять. Он был нормальным, настоящим мужчиной, но выяснилось, что после 40 лет и нормальный мужчина может стать геем", – рассказала разочарованная Анна Калашникова.
Актриса призналась, что эта новость повергла ее в шок. Конечно, она рассталась с неудавшимся мачо. Однако на этом кошмар не кончился!
Бывший бойфренд артистки и пародист начали писать ей сообщения с разными гадостями. Более того, любовник ее бывшего начал распространять о ней всевозможные сплетни.
"Сейчас смешно, а тогда просто земля рухнула из-под ног", – призналась Анна Калашникова.
Личность любовника своего молодого человека актриса не раскрыла, однако в комментариях подписчики предположили, что это ведущий мероприятий Константин Кожевников.
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