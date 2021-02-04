После 40-ка стал геем: бойфренд известной актрисы изменил ей с мужчиной

Светская львица, актриса и певица Анна Калашникова стала известна благодаря роману с Прохором Шаляпиным и походам по ток-шоу. В свежем интервью она рассказала об измене любимого. Как выяснилось, мужчина оказался бисексуален и ушел к представителю своего пола. Бойфренда Калашниковой отбил у нее известный пародист.

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