Ахеджакова в шоке от паразитирующих на ее имени троллей: Очередная провокация

Накануне в социальной сети "Твиттер" появился аккаунт 82-летней актрисы Лии Ахеджаковой. Страница быстро набрала популярность – пользователи соцсети были несказанно рады тому, что артистка стала ближе к народу. Корреспонденту "Дни.ру" удалось выяснить, действительно ли страница принадлежит знаменитости.

Авторы микроблога от имени актрисы высказывают мнение о политической ситуации в стране. Также в сообщениях утверждается, что у звезды советского кино появился не только аккаунт в "Твиттере", но и канал на "Ютубе". Некоторые пользователи тут же заподозрили неладное, ведь у блога отсутствует галочка верификации. Странным показалось и то, что автор никак не реагирует на комментарии.

Корреспондент "Дни.ру" связался с представителем Лии Ахеджаковой. Как и следовало ожидать, аккаунта в "Твиттере" у артистки нет и никогда не было. Человек, близкий к актрисе, назвал появление фейковых соцсетей провокацией и связал их с ее недавним интервью "Дождю". Знаменитость в шоке от очередной атаки троллей.

"Лии Меджидовне, как вы понимаете, ей 82 года. Она вообще не владеет никакими инструментами компьютера, никогда ничего не открывала и никто ей не помогал нигде регистрироваться. Я думаю, что это очередная провокация, связанная, может быть, с ее недавним интервью "Дождю", – заявил представитель Лии Меджидовны в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

"Какие-то люди паразитируют на этой ситуации. Никогда у нее не было ни "Ютуба", ни "Твиттера". Вот я буквально ей минуту назад звонил – вдруг за тот день, что мы не общались, она все это освоила. Но нет, это какие-то тролли активизировались, и сейчас оттуда посыплется. Опять работа троллей", – добавил представитель актрисы.