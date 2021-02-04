Сын Нагиева рассказал о низких доходах в театре

Актер признался, что получает очень скромную зарплату. По словам Кирилла Нагиева, он трудится семь дней в неделю. "Я работаю в театре имени Ленсовета за зарплату 20 000 рублей... Понятно, что я делаю это не ради денег. Я верю в этот театр", – поделился артист.
Также он отметил, что ему непросто удается совмещать игру в театре со съемками в кино. Особенно во время пандемии коронавируса, когда заболевают коллеги, и их приходится подменять.
Из-за плотного графика сыну Дмитрия Нагиева приходится отказываться от ролей. Кирилл сообщил, что давно хочет сыграть в фильме о Второй мировой войне и блокаде Ленинграда. Дело в том, что звездный наследник с детства увлекается историей. Будучи школьником, он хотел стать археологом.
В настоящее время сын Дмитрия Нагиева работает с режиссером Климом Шипенко. Они уже приступили к съемкам нового фильма "Декабрь". В картине также играют Александр Петров и Владимир Вдовиченков. По словам Кирилла, ему досталась крайне неоднозначная роль.
Актер не скрывает, что получил свои первые роли в кино благодаря знаменитому отцу. Однако сейчас Нагиев-младший активно снимается в различных проектах. Так, в прокат выходит комедия "Стендап под прикрытием", где одну из главных ролей, комика по имени Илья, сыграл Кирилл.
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