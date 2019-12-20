"Настоящая депрессия": сын Нагиева сообщил о страшном диагнозе

Декабрь в столице выдался странным. На улицах ни грамма снега, дуют сильные ветра, а в Аптекарском огороде даже начали распускаться первые весенние цветы. Падчерица из знаменитой сказки "12 месяцев" с легкостью могла бы набрать целую корзинку, однако, впереди главное зимнее торжество страны, а самым холодным временем года даже и не пахнет.
Удручает этот факт и актера Кирилла Нагиева, который сыграл главную роль в комедии "Холоп", что выйдет на большие экраны 26 декабря. Молодой человек признался, что устал от отсутствия снега и подобные выплески переменчивой погоды его удручают.
"Какое новогоднее настроение может быть при такой погоде? У меня уже настоящая депрессия началась! Я – очень метеозависимый. Погода в столице сейчас просто удручает!" – рассказал сын знаменитого телеведущего в разговоре с корреспондентами издания "7дней".
Стоит заметить, что настоящая клиническая депрессия является очень серьезным диагнозом. Обычно состояние пациента усугубляется за счет того, что в обществе не принято распространяться о психических болезнях, ведь до сих пор существует мнение, что это порицается социумом. Тем не менее, в случае возникновения первых признаков этого заболевания рекомендуется незамедлительно обратиться к специалистам, которые установят точный диагноз и подберут грамотную программу лечения.
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