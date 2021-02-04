Сын Фриске оказался против еще одного ребенка у Шепелева: Спасибо, не надо

Накануне стало известно, что Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова ждут ребенка. Для влюбленных малыш станет первым общим наследником. Также пара воспитывает сына телеведущего от связи с Жанной Фриске Платона и дочь дизайнера Ладу.

По словам артиста, для него новость о грядущем прибавлении стала чрезвычайно радостной. Как отметил будущий отец, он одновременно испытал и головокружение, и легкость. При этом сейчас он чувствует себя намного увереннее, если сравнивать с ожиданием первенца.

Однако дети пары к идее о появлении брата или сестры отнеслись настороженно, поначалу и вовсе были против. По словам Дмитрий Шепелева, когда они с Катей первый раз заговорили о малыше, наследники ответили категоричное нет. "Спасибо, не надо, у нас все хорошо", – цитирует детей артист.

Постепенно родители смогли переубедить ребят, и теперь они с нетерпением ждут появления на свет брата или сестренки. При этом Дмитрий Шепелев отмечает, что ему не принципиально, какого пола будет ребенок. "Мы готовы к любому развитию событий", – говорит телеведущий.

Артист считает себя хорошим отцом и отмечает, что ему не в чем себя упрекнуть. По словам Дмитрия Шепелева, он старается не трястись над каждым чихом наследника. Телеведущий старается жить по принципу "сначала наденьте маску на себя, затем на ребенка". Главное, по его мнению, быть спокойным родителем, не забывающем о себе.

Напомним, Жанны Фриске не стало больше пяти лет назад. Певица боролась с раком головного мозга, однако болезнь оказалась сильнее. После ее смерти Дмитрий Шепелев взял на себя обязанности по воспитанию общего сына, при этом вдовец всячески старается оградить мальчика от общения с родителями покойной жены.