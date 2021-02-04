"Болезнь очень коварна": Порошина попросила россиян о помощи

О проблемах маленькой девочки звезда узнала от своей подруги Алены Хмельницкой. Артистки объединились, чтобы спасти ей жизнь.
"В 7 месяцев ей был поставлен смертельный диагноз, о котором многие из вас уже наверняка наслышаны – спинальная мышечная атрофия 1 типа. Малышке уже почти 3 года, из них уже больше 2 лет она борется с этим страшным заболеванием. И только одна безумно дорогая разовая инъекция может подарить ей жизнь" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – рассказала Порошина. "До точки невозврата ее отделяют всего лишь 1 кг 800 гр", – добавила она.
Артистка отметила, что состояние девочки очень тяжелое. "К сожалению, болезнь очень коварна своим внезапным регрессом. Мне трудно представить, что малышка в считанные доли секунды может просто взять и "забыть", как двигаться, глотать. И самое страшное – дышать...", – объяснила Мария.
Она рассказала, что в этой ситуации помощь девочке нужно оказать срочно, потому что другого выхода просто нет. "Счет идет на минуты. Очень прошу вас оказать любую посильную помощь для Веры", – обратилась Порошина ко всем неравнодушным.
Напомним, Мария сама является многодетной мамой, поэтому история находит в ее душе особый отклик. Артистка воспитывает троих дочек от брака с Ильей Древновым и сына. Также у нее есть 24-х летняя дочь Полина от Гоши Куценко.
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