Лишилась волос: Порошина ошарашила преображением под мальчика

Мария Порошина вместе с подругами посетила постановку "Борис Годунов" в Большом театре. Это место особенное для нее, ведь на протяжении сорока лет там служила ее мать, которая умерла три года назад.
Наталья Красноярская была режиссером мимического ансамбля, и ее имя до сих пор прописывается в программке представления.
"БОЛЬШОИ? ТЕАТР. Борис Годунов. БРАВО! Ильдар Абдразаков, с Премьерои? ...40 лет работы моеи? МАМЫ в ее любимом Театре Режиссер, Актриса, Певица – НАТАЛЬЯ КРАСНОЯРСКАЯ", – написала актриса в своем микроблоге (орфография сохранена – прим. ред.).
В своем "Инстаграм" Мария Порошина написала восхищенный отзыв о постановке и опубликовала несколько фотографий, которые сделала перед началом представления.
На фото актриса предстала с короткой стрижкой под мальчика и очень похудевшей. Подписчики были шокированы преображением любимицы. Оказалось, что Мария Порошина подстриглась еще до Нового года, а худеть она начала еще в прошлом году во время эпидемии коронавируса. До начала пандемии актриса участвовала в проекте "Танцы со звездами", что решительно помогло ей привести свое тело в форму.
По словам женщины, стройность – это залог хорошего настроения и здоровья. Поэтому она решила значительно сбросить в весе.
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