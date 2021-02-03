Солист группы "Непара" приобрел роскошное жилье за неприличную сумму

Артист прожил в Москве больше 30 лет, однако теперь решил, что пора менять свою жизнь. Он купил шикарную квартиру в загородном поселке и недавно закончил там ремонт.

На днях Александр Шоуа вместе с семьей отметил новоселье. Он приобрел квартиру в элитном жилом комплексе еще на этапе строительства. Сообщается, что недвижимость обошлась солисту группы "Непара" в круглую сумму, так как жилье в этом районе стоит около 15 миллионов рублей.

"Переехал из города, потому что просыпаться с утра счастливым уже почти не получалось", – рассказал Александр. "Теперь же напротив – я каждое утро встаю с улыбкой. Мне нравится, что здесь много света, прекрасные соседи, парк вокруг дома, где можно проводить время с родными", – поделился исполнитель. Он также отметил, что выбрал именно подмосковную "Рассказовку", потому что всю жизнь жил на юго-западе города. "Экология прекрасная, не то, что внутри столицы. Ощущение, что удалось освежить давно погасшие краски: мы даже с женой стали больше внимания уделять друг другу", – не может нарадоваться Шоуа.

Лидер группы пожаловался: пока в квартире достаточно пусто, так как семья не так давно заказала мебель. Однако это не мешает наслаждаться общим антуражем.

"Ремонт закончили буквально пару месяцев назад. А интерьер ждать еще несколько недель. Но ничего, главное – есть кровати, кухня, стол, который любезно предоставил товарищ, стулья, телевизор. Остались украшательства", – отметил артист.