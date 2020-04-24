Назван новый участник "Евровидения-2021" от России

Провести 65-й конкурс "Евровидение" в этом году помешала пандемия коронавируса. Теперь смотр европейской попсы должен состояться в Роттердаме в мае будущего года. Но по его правилам песни должны быть иными.

Не факт, что Россию будет снова представлять молодая команда Little Big, которую Первый канал заявил для участия в этом году. Ведь как говорят, есть альтернативные варианты. Среди самых вероятных называют певца, композитора Александра Шоуа (солиста группы "Непара")

Только что он представил песню The Enemy inside (Враг внутри тебя), которую изначально планировал петь на "Евровидении". Но когда на песенный конкурс отправили все-таки другой коллектив, выпустил композицию в виде сингла.

Преданные поклонники Александра Шоуа не раз шутили, что он пишет пророческие песни. И в этой композиции многие заметили темы и мотивы, которые присутствуют в нашем сегодняшнем непростом мире.

Видеоряд клипа был собран со всего мира благодаря многочисленным коллегам и друзьям музыканта. В нем все, что происходит на Земле сегодня – опустевшие города, закрытые памятники и храмы, люди в масках, гробы на улицах и работающие бригады дезинфекции... Александр верит, что скоро этот ужас закончится. "И мы еще споем", – как в хите у Аллы Пугачевой.





Напомним, что в нынешнем году 16 мая состоится специальный концерт Eurovision: Europe Shine A Light. Шоу будет проходить во внеконкурсном формате. Дистанционно участвовать в нем должны музыканты, которые собирались соревноваться в Нидерландах, и конкурсанты прошлых лет.