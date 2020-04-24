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Назван новый участник "Евровидения-2021" от России

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Провести 65-й конкурс "Евровидение" в этом году помешала пандемия коронавируса. Теперь смотр европейской попсы должен состояться в Роттердаме в мае будущего года. Но по его правилам песни должны быть иными.
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Не факт, что Россию будет снова представлять молодая команда Little Big, которую Первый канал заявил для участия в этом году. Ведь как говорят, есть альтернативные варианты. Среди самых вероятных называют певца, композитора Александра Шоуа (солиста группы "Непара")

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 Евровидение 2020

Сюжеты Евровидение 2020

Только что он представил песню The Enemy inside (Враг внутри тебя), которую изначально планировал петь на "Евровидении". Но когда на песенный конкурс отправили все-таки другой коллектив, выпустил композицию в виде сингла.

Преданные поклонники Александра Шоуа не раз шутили, что он пишет пророческие песни. И в этой композиции многие заметили темы и мотивы, которые присутствуют в нашем сегодняшнем непростом мире.

Видеоряд клипа был собран со всего мира благодаря многочисленным коллегам и друзьям музыканта. В нем все, что происходит на Земле сегодня – опустевшие города, закрытые памятники и храмы, люди в масках, гробы на улицах и работающие бригады дезинфекции... Александр верит, что скоро этот ужас закончится. "И мы еще споем", – как в хите у Аллы Пугачевой.


Напомним, что в нынешнем году 16 мая состоится специальный концерт Eurovision: Europe Shine A Light. Шоу будет проходить во внеконкурсном формате. Дистанционно участвовать в нем должны музыканты, которые собирались соревноваться в Нидерландах, и конкурсанты прошлых лет.

Автор: 24 апреля 2020, 16:58
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