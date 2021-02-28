"Не моногамная": Отар Кушанашвили назвал причины развода

Единственной женой артиста стала Мария Екимова. Девушка родила троих наследников: Дарью, Георгия и Николоса. Журналист долгое время отказывался комментировать перемены в личной жизни. И только сейчас решился на откровенный разговор в студии телеканала.
Напомним, что с первой супругой Отар Кушанашвили узаконил отношения спустя четыре года со дня официальной встречи молодых людей. Однако штамп в паспорте только испортил сложившийся дуэт. По словам звезды, жена стала инициатором развода.
"Она такая не моногамная девушка. Она призналась, что разлюбила меня. Я долго тянул свой уход, и однажды она мне сказала: "Не унижайся, уходи". Мы очень тяжело разводились", – высказался журналист.
Стоит отметить, что Кушанашвили не стал делить имущество и оставил экс-возлюбленной квартиру и дом за городом. Похоже, что тяжелое расставание изменило отношение Отара к браку.
Несмотря на громкий уход, журналисту удалось встретить множество прекрасных женщин. Так, выяснилось, что звезда отечественного телевидения теперь воспитывает девятого наследника. Третья спутница Кушанашвили родила сына. Напомним, бизнесвумен Ольга Курочкина подарила мужчине троих детей: Елену, Романа, Мамуку.
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