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"Старая тетка с ушами!": больного раком Юдашкина не узнали

"Старая тетка с ушами!": больного раком Юдашкина не узнали

Валентин Юдашкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько лет назад стало известно о тяжелой болезни известного российского кутюрье Валентина Абрамовича Юдашкина. Он своевременно диагностировали рак и начали лечение. Однако поклонники замечают, что с каждым годом модельер выглядит все хуже.
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Фанаты Юдашкина уже давно замечают болезненный вид и чрезмерную худобу кутюрье, которая с каждым годом все прогрессирует. На вопросы о своем состоянии Юдашкин как правило не отвечал. О том, что у звезды рак, рассказал перед смертью певец Иосиф Кобзон. С тех пор к Валентину Юдашкину приковано внимание.

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 Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

На днях жена кутюрье Марина Юдашкина опубликовала в своем "Инстаграм" свежее фото семейного похода в ресторан. На снимке супруги предстали за столиком плечом к плечу, смотря в камеру. Пара ужинала перед просмотром фильма "Дом Пьера Кардена".

Подписчики отметили, что Валентин Юдашкин становится неузнаваемым. Одна подписчица не постеснялась напрямую указать на причину таких изменений.

"Да, онкология еще никого красавцем не сделала", – отметила подписчица. После этого десятки фанатов семьи Юдашкиных набросились на нее с критикой.

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Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)

"Как вам не стыдно, старая тетка с ушами!"; "Люди, вы в себе? Прекратите писать злые посты"; "Что-то очень похудел Валентин Юдашкин"; "На фото Валентин на себя не похож даже"; "Старость и болезнь никого не красит", – написали поклонники Валентина Юдашкина.

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Автор: 25 февраля 2021, 15:09 Источник: Instagram • Требует проверки
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Валентин Юдашкин выбрал самую красивую сотрудницу офиса

комментарии

Ответить:

Гостьттт
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И тут жиды,, окупировали жиды , гнилое отродье
Есть повод
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«Алена Ерохина», надеемся в ближайшие годы увидеть твой «ангельский лик» после того, как ты пройдёшь много курсов лечения онкологического заболевания.
И заценить твои фотки в этом состоянии.
1

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