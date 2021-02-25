"Старая тетка с ушами!": больного раком Юдашкина не узнали

Фанаты Юдашкина уже давно замечают болезненный вид и чрезмерную худобу кутюрье, которая с каждым годом все прогрессирует. На вопросы о своем состоянии Юдашкин как правило не отвечал. О том, что у звезды рак, рассказал перед смертью певец Иосиф Кобзон. С тех пор к Валентину Юдашкину приковано внимание.
На днях жена кутюрье Марина Юдашкина опубликовала в своем "Инстаграм" свежее фото семейного похода в ресторан. На снимке супруги предстали за столиком плечом к плечу, смотря в камеру. Пара ужинала перед просмотром фильма "Дом Пьера Кардена".
Подписчики отметили, что Валентин Юдашкин становится неузнаваемым. Одна подписчица не постеснялась напрямую указать на причину таких изменений.
"Да, онкология еще никого красавцем не сделала", – отметила подписчица. После этого десятки фанатов семьи Юдашкиных набросились на нее с критикой.
"Как вам не стыдно, старая тетка с ушами!"; "Люди, вы в себе? Прекратите писать злые посты"; "Что-то очень похудел Валентин Юдашкин"; "На фото Валентин на себя не похож даже"; "Старость и болезнь никого не красит", – написали поклонники Валентина Юдашкина.
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