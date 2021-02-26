"Ужас": искалеченной звезде "Уральских пельменей" может потребоваться операция

Юмористка с супругом радостно катались на лыжах на Красной Поляне. Однако случилось неладное: мужчина, съезжающий вниз, не справился со сложной трассой и влетел в артистку. Илана отметила, что стояла на месте и из-за скорости даже не заметила, как он начал приближаться.
Звезда "Уральских пельменей" была удивлена, что мужчина просто извинился и поехал дальше. Юрьева сломала ногу. Помимо этого неизвестный любитель экстрима порвал ей куртку и оставил вмятину на шлеме. Однако Илана относится к этому философски. Она считает, что вся эта ситуация либо останется на его совести, либо он просто спас ее от чего-то еще более неприятного.
Илана Юрьева искренне благодарна Красной Поляне и горам за то, что уехала живая. Она подчеркнула, что им пришлось вылететь домой к дочке раньше намеченного времени. Что будет с ногой – пока неизвестно, но юмористка предполагает, что может потребоваться операция. Это будут решать столичные врачи.
Поклонники искренне восхитились выдержкой артистки и пожелали ей здоровья. "Кошмар Поправляйтесь скорее!", "Как жаль, поэтому я не еду в горы, если не ты, то тебя... Выздоравливайте!", "Вы такая умница и красавица! Поправляйтесь!", "Ужас, выздоравливайте", – волновались они.
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