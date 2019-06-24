Звезда "Уральских пельменей" взбунтовалась из-за экскрементов
На видео артистка убирает экскременты своей собаки самодельным совком из пластиковой бутылки. "Вы убираете за своей собакой? Вот вы не убираете, а я убираю. А, какая гадость!" – сказала она.
Накануне звезда провела опрос на эту тему в соцсети. Результаты повергли ее в шок: 70% респондентов не выкидывают фекалии своих питомцев. Более того, они открыто говорят об этом и не стесняются.
"Люди, вы серьезно? Вы ругаете нашу страну, власть, президента, а сами даже не можете убрать за своей собакой?!" – разозлилась Юрьева.
Для многих подписчиков этот вопрос оказался актуальным, и они поддержали знаменитость: "Убираем за собаками всегда. Поддерживаю тебя!", "Полностью с тобой согласна!", "Очень правильное и не смешное видео!", "Какая молодчина. Хороший пример для многих!"
"Не будьте свиньями, господа", – призвала активный пользователь Сети.
Как сообщает URA.ru, некоторые не одобрили самодельный совок Иланы. "А ведь это удобрение для растений. Оно разложится само по себе, от воды. А вот пластиковая бутылка – она никогда сама не разложится", – высказалась критик.
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