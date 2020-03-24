Звезде "Уральских пельменей" отказались платить из-за коронавируса

К сожалению, так делают далеко не все. С проблемой столкнулась звезда шоу "Уральских пельменей" Илана Юрьева.
Актриса рассказала, что они с семьей собирались на Мальдивы. Она искренне надеялась, что им удастся проскочить, так как путевки они приобрели задолго до начала эпидемии. Но на днях их оповестили о закрытии отеля на трехмесячный карантин в связи с пандемией коронавируса.
Тем временем официального постановления о закрытии границ тропического государства в Индийском океане нет. Поэтому туроператоры наотрез отказались возвращать Юрьевой и ее семье деньги за покупку билетов.
"Все качают головой и говорят "форс-мажор"... Я так понимаю, что под эту лавочку "форс-мажор", теперь что угодно может прокатить... Кому-то очень удобен этот форс-мажор!" – негодует артистка.
Илона добавила, что теперь они все вместе будут сидеть на карантине в Москве. В планах на ближайшее будущее у Юрьевой лишь просмотр сериалов.
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