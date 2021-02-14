"Что за девочка?": россияне не признали превратившуюся в подростка 41-летнюю Джанабаеву

В инстаграм-аккаунте 41-летней Альбины Джанабаевой появилась фотография, на которой певица запечатлена в мокром халате и с полотенцем на голове. Супруга Валерия Меладзе сообщила, что вечер субботы провела в бане. Якобы для нее такие процедуры – настоящая перезагрузка и истинное удовольствие.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они отметили, что певица, которая позировала без макияжа, выглядит естественно и мило. Однако некоторые интернет-пользователи признались, что не сразу поняли, чей снимок рассматривают. "Что за 15-летняя девочка?", "Как подросток на этом фото", – написали фолловеры артистки.
Джанабаева, действительно, выглядит гораздо моложе своих лет. Фанаты неустанно интересуются, как артистке удается сохранять красоту. Однажды Альбина признавалась, что секрет ее молодости – особая диета. Супруга Валерия Меладзе не употребляет сдобу, жаренную и жирную пищу. Вместо этого она пьет льняное масло.
Напомним, Альбина Джанабаева родила от Валерия Меладзе двоих детей. В 2004 году на свет появился сын Константин, а через десять лет – второй наследник, которого назвали Лукой.
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