"Сказал мне за день": любовник шокировал Тюльпанову перед свадьбой

27-летняя Мария Тюльпанова второй раз в жизни пошла под венец. Первый брак у нее был с футболистом Александром Кержаковым. Торжественная церемония состоялась на Мальдивских островах. На празднике был и сын Тюльпановой от первого брака.
Как пишет "Вокруг ТВ", мальчик не понял, что происходит. По всей видимости, он принял все за празднование чьего-то дня рождения.
Сегодня Мария Тюльпанова рассказала подробности церемонии и поведала о том, как ей сделали предложение руки и сердца. Как выяснилось, ее возлюбленный Евгений заранее подготовился к свадьбе и даже купил платье для своей невесты.
"Мы приехали, и он мне за день сказал: "У нас завтра свадьба". Я была не против", – рассказала Мария Тюльпанова.
Конечно, девушка была шокирована таким сюрпризом, но призналась, что это было очень приятно. К тому же, праздничной свадебной церемонии у нее никогда не было, ведь с Александром Кержаковым она просто расписалась в ЗАГСе.
Стоит отметить, что после развода с футболистом Мария Тюльпанова стала осторожной в отношениях. Она не торопилась выставлять личную жизнь напоказ и не рассказывала о новом возлюбленном. Лишь когда отношения стали серьезными, она опубликовала фото с Евгением в своем "Инстаграм".
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