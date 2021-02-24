Свиридова жестко ответила Собчак на слова о женском отчаянии

Однажды Ксения Собчак высказалась насчет снимков, на которых девушки демонстрируют оголенные части тела. По мнению журналистки, чем откровеннее фотографии, тем больше степень женского отчаяния. Если в 20 лет это расценивается как демонстрация достоинств, то в более зрелом возрасте – как исступленный крик о помощи, уверена телеведущая.
Алена Свиридова считает Собчак неглупой девушкой, которая понимает, что молодость не вечна. По словам певицы, вряд ли журналистка, достигнув определенного возраста, наденет савану и будет прикрывать изменившуюся фигуру. "Ксения не отличается искренностью чувств", – жестко высказалась исполнительница хита "Розовый фламинго" во время недавнего интервью.
Свиридова отметила, что для многих интернет-пользователей такие социальные сети, как "Инстаграм", являются проекцией жизни, так называемым аватаром, симулякром. Реальность же несколько иная, она не соответствует представленной картинке. Из-за этого противоречия у многих людей появляются неврозы, заключила певица.
Для Алены Свиридовой "Инстаграм" – это, в первую очередь, дневник, который можно полистать спустя годы. Артистка не относится к ведению социальной сети со всей ответственностью, как это делают другие знаменитости. Певица даже не ретуширует фотографии.
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