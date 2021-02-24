"Никто это не делает": 58-летняя Свиридова раскрыла секрет молодости

Алена Свиридова признает, что с возрастом выглядеть на все 100% становится сложнее, ведь метаболизм замедляется. При этом артистка уже долгое время весит около 60 килограммов. Она старается придерживаться правильного питания: не ест сладкое и сдобное.
Свиридовой очень нравятся активные прогулки. Также она занимается танцами. Но главный секрет молодости певицы – закаливание. Алена каждый день обливается холодной водой и советует все попробовать эту процедуру. "Вроде все знают, но никто это не делает," – отметила артистка.
Исполнительница хита "Розовый фламинго" может похвастаться хорошей фигурой. Свиридова часто публикует в "Инстаграм" снимки, на которых она позирует в открытом купальнике. Певица не ретуширует фотографии, поскольку выступает за естественность.
Свиридова никогда не прибегала к пластическим операциям. Она отдает предпочтение косметическим процедурам. Например, артистке делают инъекции ботокса. "Не вижу в этом ничего плохого", – сказала певица.
Напомним, ранее Алена Свиридова высказалась о своей старости. Поздравив своего сына с 17-летием, певица призналась, что в будущем мечтает прогуляться с ним по Елисейским полям. Артистка рассчитывает, что наследник будет носить ее на руках, потому что она станет уставать от долгой ходьбы.
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