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Шоу-бизнес
"Никто это не делает": 58-летняя Свиридова раскрыла секрет молодости

"Никто это не делает": 58-летняя Свиридова раскрыла секрет молодости

Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В следующем году Алена Свиридова отметит 60-летие, однако певица не выглядит на свой возраст. Желая сохранить красоту и молодость, артистка ведет здоровый образ жизни и следует определенным правилам.
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Алена Свиридова признает, что с возрастом выглядеть на все 100% становится сложнее, ведь метаболизм замедляется. При этом артистка уже долгое время весит около 60 килограммов. Она старается придерживаться правильного питания: не ест сладкое и сдобное.

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Свиридовой очень нравятся активные прогулки. Также она занимается танцами. Но главный секрет молодости певицы – закаливание. Алена каждый день обливается холодной водой и советует все попробовать эту процедуру. "Вроде все знают, но никто это не делает," – отметила артистка.

Исполнительница хита "Розовый фламинго" может похвастаться хорошей фигурой. Свиридова часто публикует в "Инстаграм" снимки, на которых она позирует в открытом купальнике. Певица не ретуширует фотографии, поскольку выступает за естественность.

Свиридова никогда не прибегала к пластическим операциям. Она отдает предпочтение косметическим процедурам. Например, артистке делают инъекции ботокса. "Не вижу в этом ничего плохого", – сказала певица.

Напомним, ранее Алена Свиридова высказалась о своей старости. Поздравив своего сына с 17-летием, певица призналась, что в будущем мечтает прогуляться с ним по Елисейским полям. Артистка рассчитывает, что наследник будет носить ее на руках, потому что она станет уставать от долгой ходьбы.

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Автор: 24 февраля 2021, 16:44 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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