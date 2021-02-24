Из снега торчит пол-лица: с могилой Мягкова происходит страшное

Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков прожили вместе 58 лет. Вдова актера до сих пор скорбит о невосполнимой потере. Ей настолько плохо, что на похороны супруга она прийти не смогла.
Сыгравший роли Новосельцева в "Служебном романе" и Лукашина в "Иронии судьбы..." Андрей Мягков всегда был тихим и спокойным человеком, он никогда не стремился быть лидером. Коллеги и друзья вспоминают его как некоего затворника, который почти никогда не ходил на светские мероприятия.
20 февраля на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища собралось неслыханное количество звезд. Такого числа друзей рядом Мягков никогда не знал. Могилу Андрея Мягкова усыпали цветами и траурными лентами.
Спустя четыре дня место захоронения актера еще и обильно присыпало снегом, пишет Пятый канал. Теперь его черно-белого портрета даже почти не видно – из снега торчит лишь пол-лица.
Напомним, Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. Он стал популярен после съемок в фиьмах "Жестокий романс", "Гараж", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман". С 1977 года Мягков работал МХТ имени Чехова. Занимался преподавательской деятельностью.
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