Из снега торчит пол-лица: с могилой Мягкова происходит страшное

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер у себя дома в ночь на 18 февраля от острой сердечной недостаточности. Жена актриса Анастасия Вознесенская нашла его без сознания. Когда приехали врачи, было уже поздно. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

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