"У меня другая фамилия!": почему красавец-сын скрывает родство с Аленой Свиридовой

Григорию Мирошниченко – младшему сыну певицы Алены Свиридовой – идет 17-й год. Он успешно оканчивает школу и думает о звездной карьере. Подробностями парень поделился с корреспондентом "Дни.ру" на премьере мюзикла "Шахматы", куда пришел вместе со своим одноклассником и знаменитой мамой.

"Я собираюсь поступать в театральный вуз, – рассказал о планах красавец-сын Свиридовой. – Знаю, что попасть туда непросто, но надеюсь, все будет хорошо".

Алена Свиридова сына не отговаривала, хотя и прекрасно знает, какая это зависимая и завистливая профессия. "Мама никогда не принимала участия в моем выборе и профессии, и чего-то иного, всегда целиком мне доверяла, – пояснил Григорий. – Она одобряет и поддерживает любое мое решение. Я знаю, что это профессия сложная, но создавать и творить что-то, как-минимум, интересно!"

"Я просто поддерживаю самостоятельные решения, – добавила Свиридова. – К тому же у сына здоровая психика, он сможет достойно все возможные тяготы переносить".

Григорий уверяет, что знаменитость и популярность матери его не смущают. "Я никогда не афишировал родство, тем более, у меня другая фамилия, – объяснил парень. – Но если люди узнавали, что я сын Свиридовой, у них порой менялось немного отношение. Хотя я не могу сказать, что мне это как-то мешало в учебе или по жизни".

Ранее в интервью "Дни.ру" Алена Свиридова говорила: "Всем детям известных родителей живется непросто – над ними, мне кажется, висит дамоклов меч родительского успеха, имени. И им надо прилагать много усилий, чтобы не слышать за спиной: "А, понятно, у него же мама..." Подростки начинают тогда бунтовать, хотят сделать что-то по-своему, вопреки. Мой сын Григорий учился в кадетском корпусе, сейчас окончил там 9 классов и поступил в школу с актерским уклоном. Поступил без блата, самостоятельно. К тому у Гриши другая фамилия, и я тут носа, как говорится, не казала – никто пока не знает, кто у него мама".