"Мы прекрасная пара": Свиридова сделала заявление о союзе с известным артистом

Гостями новой передачи стали артисты Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие звезды. Участники программы обсуждали новогоднее ТВ и в частности "Старые песни о главном". Среди участников шоу был и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Особое внимание Максима Галкина и зрителей привлекли Лев Лещенко и Алена Свиридова. В первом и третьем выпуске передачи они изображали пару возлюбленных. Это выглядело очень реалистично и, стоит отметить, они подходили друг другу. Галкин не смог удержаться от ремарки на эту ему.
В эфире показали фрагменты номеров Алены Свиридовой и Льва Лещенко в "Старых песнях о главном". После этого Галкин спросил, на какие темы так тесно общались коллеги. Певица улыбнулась и в шутку отметила:
"Я сказала, что мы прекрасная пара со Львом Валерьянычем", – сказала певица.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что сын Алены Свиридовой скрывал родство со звездной матерью, так как у него возникли из-за этого проблемы. Юноша самостоятельно выбрал себе профессию и старался не полагаться по жизни на влиятельную родительницу.
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