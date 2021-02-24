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Ждущая ребенка Меган Маркл впервые предстала перед публикой

Ждущая ребенка Меган Маркл впервые предстала перед публикой

Меган Маркл. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com
Меган Маркл и принц Гарри выступили перед поклонниками после известия о беременности герцогини Сассекской. Они снялись в своем доме в США.
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В Сети вышел анонс подкаста четы. В ролике Меган Маркл снялась в нежном светлом женственном платье. Журналисты подсчитали, что весь лук герцогини Сассекской на видео стоит около 40 тысяч долларов.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Знаменитая пара пообещала вести подкасты. Они заявили, что хотят "предъявить миру голоса, которые не всегда могут быть услышаны", передает телеканал "360".

Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл поведали, что скоро в их семье будет пополнение. Пара станет родителями во второй раз. Они уже воспитывают своего первенца Арчи.


Также недавно стало известно, что герцоги Сассекские окончательно решили отказаться от королевских обязанностей и привилегий. Ранее они сообщили, что оформили контракт с киностудией и примут участие в создании нескольких документальных фильмов.

Как писали "Дни.ру", осенью 2020 года Меган Маркл шокировала общественность новостью о том, что у нее случился выкидыш. Однако бывшая голливудская актриса довольно быстро восстановилась.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 24 февраля 2021, 10:54 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

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