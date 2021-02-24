Ждущая ребенка Меган Маркл впервые предстала перед публикой

В Сети вышел анонс подкаста четы. В ролике Меган Маркл снялась в нежном светлом женственном платье. Журналисты подсчитали, что весь лук герцогини Сассекской на видео стоит около 40 тысяч долларов.
Знаменитая пара пообещала вести подкасты. Они заявили, что хотят "предъявить миру голоса, которые не всегда могут быть услышаны", передает телеканал "360".
Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл поведали, что скоро в их семье будет пополнение. Пара станет родителями во второй раз. Они уже воспитывают своего первенца Арчи.
Также недавно стало известно, что герцоги Сассекские окончательно решили отказаться от королевских обязанностей и привилегий. Ранее они сообщили, что оформили контракт с киностудией и примут участие в создании нескольких документальных фильмов.
Как писали "Дни.ру", осенью 2020 года Меган Маркл шокировала общественность новостью о том, что у нее случился выкидыш. Однако бывшая голливудская актриса довольно быстро восстановилась.
Популярные темы форума
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Кажется я влюбилась ....
Тошнит от бомжей
Что за поселок Янтарный???
которая лучше
Как в голодные времена
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
А вы знаете ?
Весна
не рубите с горяча