"Стал пунцового цвета с опухшим лицом": сын Тодоренко и Топалова срочно госпитализирован

Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двухлетнего сына Михаила. В день влюбленных семья хотела побыть дома и посмотреть шоу "Маска", в котором Регина выступает в качестве ведущей. Однако праздник пошел под откос.
Неожиданно ребенок начал опухать и синеть. У мальчика началась аллергия на орехи. Тодоренко с ребенком были экстренно госпитализированы. В результате Регина Тодоренко отметила праздник в больнице.
"В секунду наш Медвежонок стал пунцового цвета с отекшим лицом. Конечно, же мы мигом поехали в больницу. Оказалось, какая-то реакция на орех", – рассказала Регина Тодоренко.
Молодая мать отметила, что раньше не наблюдала у ребенка такую реакцию. При этом рацион мальчика довольно разнообразный.
После произошедшего Регина всерьез задумалась о профессиональной психологической помощи. Она захотела пройти курс молодых родителей с инструктажом для таких экстренных ситуаций.
Отметим, что жизнь маленького Миши очен насыщенна. Родители не опекают его как тепличного, но зато часто расплачиваются своими нервами. Так, в конце декабря прошлого года Регина полетела с сыном в Индонезию. Там он а упал лицом на бортик бассейна. Пришлось искать врача.
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