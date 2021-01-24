Собчак в странном наряде закидали камнями

Российская телеведущая Ксения Собчак разочаровала многочисленную аудиторию выбором спортивного наряда. Звезда облачилась в обтягивающий костюм, подчеркивающий все ее недостатки.

Несмотря на то, что артистка постоянно становится мишенью общественности, она продолжает следить за собой и хвастаться результатами самодисциплины в социальных сетях.

На этот раз Ксения Собчак отметилась в зале и прорекламировала свой новый костюм для занятий спортом. Однако публика не поддержала светскую львицу, а лишь раскритиковала ее внешний вид.

Оказалось, что обтягивающий наряд журналистки соответствует всем современным тенденциями. Во-первых, он нужной "голой" расцветки. Во-вторых, спортивная униформа обтягивает мышцы тренирующегося.

Вроде бы и по всем пунктам проходит, а сексуальностью так и не пахнет. По словам пользователей социальной сети, Собчак больше смахивает на гуманоида, собравшегося поднимать гантели в тренажерном зале.

"Не идет вам такой фасон, только обтягивает недочеты фигуры. Это асексуально", – подытожили подписчики.

Сама же Ксения не отреагировала на общественную критику, а лишь отметила создателей столь спорного наряда. Похоже, что это была не самая удачная заказная реклама. Напомним, что в аккаунте звезды регулярно появляются подобные интеграции. Если верить Собчак, то она сотрудничает со многими брендами за немалые деньги.