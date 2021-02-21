Волочкова задрала пачку в карете на глазах у толпы

Напомним, 17-го февраля прима-балерина Большого театра представила благотворительный спектакль "Балерина в зазеркалье цирка". Все пригласительные распространялись абсолютно бесплатно. А накануне Анастасия Волочкова лично приехала в ДК Яуза, чтобы провести совместную репетицию с воспитанниками цирковои? студи.
Увидев это, многочисленная аудитория не сдержала негативные эмоции. По словам подписчиков, "капустник прошел успешно, особенно артистке удалась музыка". Нашлись и те, кто раскритиковал режиссерские навыки Волочковой.
"Что это за безвкусица? Вы это делаете, а я испытываю испанский стыд, когда смотря на этот спектакль. Очередной псевдоспектакль с претензией на шоу мирового уровня", – подытожили комментаторы.
Сама же Анастасия не стала вступать в диалог, а лишь продолжила хвастаться кадрами, сделанными во время балетной постановки. Не забыла балерина упомянуть и свою талантливую дочь. К слову, и 15-летняя Ариадна подверглась обвинениям. Сначала девочка пыталась отбиваться и отвечала на отзывы, оправдываясь в свою защиту. Но потом бороться стало невозможно.
Похоже, что звездная семейка пережила негативный всплеск и продолжила творить. Анастасия Волочкова уже вовсю готовится к новому спектаклю и взмывает ввысь на подвешенной карете. В воздухе ей приходится выполнять различные элементы, в том числе, и знаменитые шпагаты.
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