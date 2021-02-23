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Ласки дочери Урганта с темнокожим парнем на камеру вызвали шок

Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Неродная дочь Ивана Урганта от Натальи Кикнадзе открыто демонстрирует отношения с темнокожим избранником. Наследница шоумена вызвала в Сети ажиотаж откровенными кадрами.
прочитано 3489 раз

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе живет в США и строит отношения с афроамериканцем Мусой. Девушка выступает против расизма и предвзятого отношения к обладателям смуглой кожи. Россияне по-разному относятся к этому союзу: кто-то поддерживает позицию девушки, кто-то выражает искреннее возмущение по поводу ее романтической связи с избранником. Тем не менее наследница Ивана Урганта продолжает жить так, как считает нужным, а на днях она устроила пикантную фотосессию вместе с Мусой.

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Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Снимки, на которых Эрика Кикнадзе показала бурную страсть, опубликовал ее возлюбленный в инстаграм-канале. Перед камерой падчерица Ивана Урганта предстала в синем нижнем белье, а ее темнокожий бойфренд позировал с голым торсом в спущенных джинсах. Девушка демонстративно утонула в объятиях избранника и продемонстрировала во время съемки пылкие поцелуи. Фотосессия проходила в уютной домашней обстановке.

Публикация Мусы стала очень популярной в Сети. Ее прокомментировали немало пользователей Сети из разных уголков мира. "Любимая пара", "Люблю вас, ребята", "Братан, это потрясающе! Поздравляю", "Кофе с молоком", "Самые красивые", "Это изумительно", "Вау, заведите детей уже", – написали к снимкам восхищенные поклонники пары.

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Автор: 23 февраля 2021, 13:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость629209
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Какой ургант ваня такие и дети <цензура> <цензура> один язык работает а голова нет.пустомели.как его держат на 1канале за что.лучше бы агафью посадили на его место.агафья известная тоже случайно отшельница.
Гость625501
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Красотой она не блещет,подойдёт и такой для неё
Гость624005
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Хорошее образование эти прошмандовки получили
Гость624005
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Таскают этих Плаксиных ,девок за границей,а замуж не сильно берут
Гость619748
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Да урганту пофиг, она ж не его дочь. Видно в мать пошла, одна еврею нлизала, другая афроамер цу
Гость634468
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не шумите..имеет право..у Ванюши и израильское гражданство..
Гость624307
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Ургант, ржи дальше, твоя родственница пусть яйца черножопому Лижет, вся страна ржет
Гостo
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не шок а оторопь. не за то, Иван, наши деды воевали что бы вот так черные активисты резвились с дочкой твоей. держи в тайне хоть личное и наболевшее, сын россии
Гостьттт
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Мерзкая тварина черножопая
Гость634390
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Вот на какие шалости уходят бюджетные миллионы по содержанию Урганта и первого канала. Пошло. Вульгарно. Противно. У падчерицы явно проблемы с головой?
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