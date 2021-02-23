Ласки дочери Урганта с темнокожим парнем на камеру вызвали шок

Неродная дочь Ивана Урганта от Натальи Кикнадзе открыто демонстрирует отношения с темнокожим избранником. Наследница шоумена вызвала в Сети ажиотаж откровенными кадрами.

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе живет в США и строит отношения с афроамериканцем Мусой. Девушка выступает против расизма и предвзятого отношения к обладателям смуглой кожи. Россияне по-разному относятся к этому союзу: кто-то поддерживает позицию девушки, кто-то выражает искреннее возмущение по поводу ее романтической связи с избранником. Тем не менее наследница Ивана Урганта продолжает жить так, как считает нужным, а на днях она устроила пикантную фотосессию вместе с Мусой.

Снимки, на которых Эрика Кикнадзе показала бурную страсть, опубликовал ее возлюбленный в инстаграм-канале. Перед камерой падчерица Ивана Урганта предстала в синем нижнем белье, а ее темнокожий бойфренд позировал с голым торсом в спущенных джинсах. Девушка демонстративно утонула в объятиях избранника и продемонстрировала во время съемки пылкие поцелуи. Фотосессия проходила в уютной домашней обстановке.

Публикация Мусы стала очень популярной в Сети. Ее прокомментировали немало пользователей Сети из разных уголков мира. "Любимая пара", "Люблю вас, ребята", "Братан, это потрясающе! Поздравляю", "Кофе с молоком", "Самые красивые", "Это изумительно", "Вау, заведите детей уже", – написали к снимкам восхищенные поклонники пары.

