Не от хорошей жизни: Темнокожий бойфренд дочери Урганта распродает имущество

Дочь Ивана Урганта живет в Америке уже два года. Эрика учится в Нью-Йорке, а также увлекается модой. В будущем она планирует основать собственный бренд одежды.

Девушка встречается с темнокожим парнем по имени Муса. Они вместе коллекционируют винтажную одежду. Именно ее и начал распродавать парень. Как удалось выяснить журналистам, молодой человек выставляет в Сети предложения по продаже вещей. Муса устраивает своего рода аукцион и отдает лот тому, кто предлагает большую цену. Юноше уже удалось пристроить несколько винтажных пар брюк.

По слухам, бойфренд дочери Ивана Урганта начал распродавать имущество не от хорошей жизни. Некоторые считают, что проблемы с деньгами есть и у Эрики. Правда, есть мнение, что таким образом пара просто хочет собрать стартовый капитал для запуска собственного бренда одежды.

Дочь Ивана Урганта готова получать материальную помощь с любой стороны. Например, недавно девушка опубликовала в личном блоге переписку с извращенцем, который попросил ее показать пальцы ног. Студенка заявила, что не против это сделать, но за вознаграждение. Остается только догадываться, действительно ли наследница телеведущего берет деньги за откровенные фото или это шутка.

Напомним, Эрика – дочь супруги Ивана Урганта от первого брака. Артист считает девочку родной и занимается ее воспитанием с самого детства. По словам звезды, он знаком с возлюбленным девушки и полностью одобряет выбор.