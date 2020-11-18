"Унизительно и несправедливо": Дочь Урганта о скандальном поступке темнокожего возлюбленного

Падчерица телеведущего объяснила смысл нашумевшего плаката, который нес ее темнокожий избранник на протестном митинге. Наследница Ивана Урганта поддержала возлюбленного и высказалась о проблеме расизма.

У супруги Ивана Урганта есть две дочери от первого брака с грузинским бизнесменом. Одна из них – Эрика Кикнадзе, которая проживает в Америке и состоит в романтических отношениях с темнокожим парнем. В июне 2020 Эрика вышла на демонстрацию вместе с бойфрендом, который нес в руках плакат с текстом "Система ******** нас сильнее, чем мы ******** твоих дочерей". Многие россияне восприняли фразу как оскорбление Ивану Урганту.

Неродная дочь телеведущего выступила в защиту возлюбленного и прокомментировала смысл скандального плаката. По словам девушки, лозунг касается системы криминального правосудия. Эрика Кикнадзе утверждает, что в Америке темнокожие люди становятся жертвами предрассудков и насилия, и сейчас в стране нет никакого способа, который бы мог их обезопасить от последствий расизма.

Кроме того, падчерица звезды российских телеэкранов заявила, что плакат на протестном митинге призывал выступать простив сексуализации и фетиширования темнокожего населения США. "Обидно, унизительно и несправедливо, когда все, на что человек годен по мнению общества, – это секс.", – высказалась родственница знаменитости. Падчерица Ивана Урганта попросила не воспринимать текст на плакате ее бойфренда буквально, ведь в него вкладывался важный и серьезный смысл.