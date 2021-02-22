Это конец: Свежая информация о заразившейся коронавирусом Фрейндлих

В конце 2020 года самочувствию звезды советского кино было не позавидовать – знаменитость положили в больницу с подтвержденным коронавирусом. Поражение легких актрисы было таким обширным, что врачи разводили руками. 86-летняя артистка долгое время находилась в реанимации, принимая помощь квалифицированных медицинских работников в надежде выкарабкаться из ямы коварной инфекции. В итоге борьба с недугом завершилась успешно. Стало известно, что Алиса Фрейндлих одолела ковид и покинула стены стационара в середине февраля.
Сейчас легендарную актрису окружают заботой члены семьи. Новый год по лунному календарю, который наступил 12 февраля, знаменитость отметила в компании родных людей. "Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо.", – объявила директор Большого драматического театра Татьяна Архипова, в котором продолжительное время работает звезда.
Напомним, что в последнее время звезды стали все чаще попадать в стены лечебниц. Алиса Фрейндлих стала далеко не единственной знаменитостью, которой потребовалась квалифицированная помощь врачей. На днях в больницу попал 71-летний Михаил Боярский. По словам его сына, у звездного мужчины коронавирус не подтвердился. Причина госпитализации исполнителя хита "Зеленоглазое такси" до сих пор хранится в тайне.
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