Внучка 86-летний Фрейндлих обратилась к россиянам из-за здоровья актрисы

Девушка посвятила артистке публикацию в своем инстаграм-аккаунте. Недавно стало известно, что Алиса Фрейндлих излечилась от коронавирусной инфекции.
На снимке позируют 52-летняя дочь знаменитости, она сама и полуорагодовалая правнучка актрисы София. Анна Мышинская поблагодарила поклонников звезды за теплые слова и поддержку.
Отметим, что Алиса Фрейндлих провела в больнице почти два месяца. В клинику она попала в конце декабря 2020 года. COVID-19 у 86-летней артистки диагностировали еще 18 декабря, но она лечилась дома. Затем ее отправили под наблюдение врачей в больницу.
Напомним, Алису Фрейндлих подключали к аппарату ИВЛ. Состояние знаменитости было критичным. Медики делали печальные прогнозы, но, к счастью, недуг удалось победить.
Как писали "Дни.ру", 12 февраля актриса покинула лечебницу и вернулась домой. Теперь ей предстоит долгая реабилитация. Коллеги и поклонники ждут возвращения артистки на сцену. Так, директор театра имени Товстоганова Татьяна Архипова призналась, что очень хочет встретиться с актрисой и вновь поработать.
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