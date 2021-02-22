Ксения Собчак публично разругала сына

В личном блоге телеведущей появилось видео, на котором запечатлен тот самый момент. На первых кадрах слышно, что ребенок вроде бы признает свое поражение. Однако через несколько секунд мальчик поменял свою точку зрения и настаивал на победе.
В ответ на столь грамотное решение Ксения Собчак обвинила своего наследника в жульничестве. Она заранее предупредила четырехлетнего сына, что с обманщиками в азартных играх расправляются очень быстро.
"Ну тебе не стыдно? Ты жулик, что ли, получается? Ты же только что сказал, что мама выиграла. Ты жулье, да? А ты знаешь, что с жуликами в азартных играх делают, Платош?", – возмущается Ксения Анатольевна.
Пользователи социальной сети мгновенно разделились на два лагеря. Как это обычно бывает, кто-то воспринял монолог Собчак как шутку, а кто-то устроил разбор полетов. Нашлись и те, кто высказался в том смысле, что ребенка нельзя обвинять в чем-либо или запугивать жестокими последствиями. Похоже, что даже шутливая форма нравоучений не предостерегла Ксению от общественной критики.
Стоит отметить, что большинство все же заинтересовалось, почему экс-кандидат в президенты так хорошо разбирается в азартных играх. Публику смутил и тот момент, что телеведущая собралась поведать маленькому сыну секреты великих жуликов и мошенников.
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