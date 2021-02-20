Хоронят чужие люди: вдова не появилась на прощании с Андреем Мягковым

У гроба сидят коллеги Мягкова по МХТ и "Современнику", выступают друзья. Но его вдовы – актрисы и педагога – Анастасии Вознесенской – в зале нет. Все дело в том, что 77-летняя Вознесенская тяжело больна. Несколько лет назад, актрису, страдающую сахарным диабетом, парализовало после инсульта. "В последние лет семь Андрей не играл из-за болезни Асеньки и своего нездоровья", – сообщил у гроба Авангард Леонтьев.
В 2018 году Вознесенская и Мягков отмечали 55-летие супружеской жизни – удивительное постоянство для актерской среды, где три-четыре брака считаются нормой. Детей у актерской четы не было. На вопросы о наследниках Мягков и Вознесенская отвечали, что в молодости они полностью посвящали себя работе, и на что-либо другое у них не оставалось времени, а потом стало уже поздно.
Напомним, что официальной причиной смерти народного артиста РСФСР стала острая сердечная недостаточность. Он умер у себя дома на улице Генерала Ермолова. В ночь на 18 февраля жена обнаружила, что 82-летний Мягков потерял сознание и вызвала медиков, но прибывшая "скорая помощь" уже ничем не смогла помочь звезде...
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