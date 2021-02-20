На похоронах заговорили о затворничестве Мягкова

Толпа людей с цветами собралась около театра уже за полчаса до назначенного времени. Им не был страшен ни мороз, ни ожидание. Все преследовали лишь одну цель: проводить любимого актера в последний путь. Позднее Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Хореограф Алла Сигалова произнесла трогательную речь, которая не оставила равнодушным никого. Она отметила, что Андрей Васильевич был родным для нее и ее семьи человеком, настоящим учителем.
Алла Михайловна подчеркнула, что в один момент поняла: роли – вовсе не главное, главное, что легендарный актер никогда не изменял своим принципам. Артистка призналась: Андрей Мягков был для нее "образцом". "Он ушел, в последние годы жил затворником, занимался литературой, рядом с ним была жена", – поделилась она.
Как сообщали "Дни.ру", на прощании так и не появилась вдова актера Анастасия Вознесенская. Однако для всех осознающих ситуацию этот факт вовсе не является удивительным.
Известно, что тяжелобольная актриса страдает сахарным диабетом, а несколько лет назад у нее случился инсульт. Восстановиться до конца артистка не смогла. За ней трепетно ухаживал супруг, который отказался от ролей ради того, чтобы быть рядом.
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