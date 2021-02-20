"У него была неизбывная боль в глазах": известный режиссер разоткровенничался у гроба Мягкова

18 февраля из жизни ушел легендарный Андрей Мягков. С 10 утра близкие, коллеги и поклонники артиста приходят почтить его память и попрощаться в МХТ имени Чехова.



Одним из последних на церемонии выступил режиссер Виктор Рыжаков. Он вспомнил историю их знакомства и решил поделиться ею с присутствующими. Около 20 лет назад их свел Дмитрий Брусникин. Виктор сообщил, что тогда они активно что-то обсуждали, а он просто стоял рядом и не мог в это поверить. Он отметил, что Андрей Мягков – тот человек, который "присутствует в твоей жизни помимо тебя".

Режиссер поделился: за 18 лет службы в театре он постоянно ощущал, что Андрей Васильевич где-то рядом. "В нем присутствовала неизбывная боль, которая была в его глазах", – рассказал он. Профессор Школы-студии МХАТ ощущает присутствие Мягкова в "Современнике" и сейчас.

На данный момент гражданская панихида завершилась. Машина с гробом отъехала, а толпа людей долго шла за ней по Камергерскому переулку и аплодировала.

Напомним, ранее на церемонии выступила Ирина Корчевникова, которая долгое время была преданной помощницей Олега Ефремова. Они с Андреем Васильевичем были добрыми друзьями и однажды даже отправились вместе отдыхать. Тогда Ирина Леонидовна не одобрила условия, в которых они оказались и попросила организаторов переселить их. Андрею Мягкову было невероятно неудобно, актер отговаривал подругу от переговоров. На следующий день их переселили в другой отель, а Андрей Васильевич был крайне смущен, что доставил людям хлопоты.