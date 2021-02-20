"Был смущен": бывшая помощница Ефремова рассказала о неловком моменте с Мягковым

18 февраля скончался великий Андрей Мягков. С 10 утра близкие, друзья и поклонники легенды собираются в МХТ имени Чехова, чтобы попрощаться с артистом. Многие из них появились около театра заранее. Сегодня им не страшен ни мороз, ни ожидание.



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