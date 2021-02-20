"Был смущен": бывшая помощница Ефремова рассказала о неловком моменте с Мягковым

В зале появилась Ирина Корчевникова, которая долгие годы активно помогала Олегу Ефремову. Она произнесла трогательную речь и рассказала, что они с Андреем Васильевичем были дружны. Ирина Леонидовна вспомнила, что однажды они даже решили провести вместе отпуск. После расселения ей не понравились условия, и Корчевникова сообщила об этом организаторам поездки.
Андрей Мягков отговаривал ее от этого решения, объясняя, что они хорошо будут жить и так. На следующий день их переселили в другую гостиницу. "Он был смущён, ему было неловко, что из-за него столько хлопот", – отметила помощница Ефремова.
Напомним, ранее на церемонии выступила хореограф Алла Сигалова. Она сообщила, что артист был родным для нее, она считала его своим наставником. Андрея Васильевича любила и уважала вся ее семья. В последнее время актер вел крайне закрытый образ жизни. Он не появлялся на публике и отказывался от ролей. Для него было важнее помогать тяжелобольной супруге, с которой он прожил практически 60 лет.
Официальной причиной смерти легенды стала острая сердечная недостаточность. 18 февраля он потерял сознание, тогда супруга Анастасия Вознесенская вызвала "скорую помощь". К несчастью, врачи не смогли помочь Андрею Мягкову.
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