"Ужасно некрасиво с моей стороны": дочь Юрского у гроба Мягкова извинилась за свою беременность

В Художественном театре завершается церемония прощания с Андреем Мягковым. Воспоминаниями об актере у его гроба поделились Авангард Леонтьев, Игорь Золотовицкий и другие звезды. Но самые неожиданные слова сказала Дарья Юрская – 47-летняя дочь актера и режиссера Сергея Юрского и актрисы Натальи Теняковой

Дарья в 1994 году окончила школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). И с тех пор работает в МХТ им. А. П. Чехова.

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"Андрей Васильевич 18 лет назад здесь, в МХТ, поставил спектакль "Ретро" по пьесе драматурга Александра Галина, – заявила у гроба Мягкова Юрская. – В этом спектакле было занято шестеро актеров – старшего поколения и мы с Игорем Верником, тогда пара молодых артистов. И хотя время было табаковское, когда спектакли выпускались быстро, работа над этим затянулась. Разговоры, обсуждения, отвлеченные беседы – все это занимало время".

"Мой персонаж по пьесе не может иметь детей, и на этом строится часть сюжета, – продолжает Юрская. – И вдруг в середине подготовительного периода я понимаю, что беременна. Это обрывает все мои надежды на участие в спектакле. И я понимаю, что страшно всех подвожу, потому что к моменту выпуска спектакля у меня будет 8-месячный живот. Я тянула с этим сообщением, поскольку мне казалось, что это ужасно некрасиво с моей стороны. Наконец, собралась с духом и подошла к Мягкову".

"Простите меня ради бога, но, похоже, я не смогу выпускать спектакль, потому что я беременна", – вспоминает те свои слова Юрская. – Его лицо осветилось нечеловеческим и искренним счастьем! "Бог с ним, со спектаклем, – успокоил он меня. – Мы вам костюмы сошьем, вы будете толстой героиней – никто ничего не заметит. Да и вообще не в этом дело!"

В итоге все получилось. "И толстая я была, и выпустила спектакль, – говорит Юрская. – А потом мой сын Георгий, родившийся почти на сцене, стал "сыном полка" и приходил на этот спектакль".