Андрея Мягкова хоронят в элитном гробу за 300 тысяч

На этой легендарной сцене Андрей Васильевич служил с 1977 года. В четырнадцати спектаклях он выступал как актер и еще в двух выступал как режиссер. Последней его работой – в 2008 году – стал "Белый кролик" в постановке Евгения Каменьковича, где Мягков сыграл Элвуда.
Теперь же на сцене, которой служил актер, стоит гроб с его телом. Элитная домовина, как говорят сотрудники ритуального агентства, стоит около 300 тысяч рублей. Для изготовления таких гробов используются дуб, граб, вишня, ясень и другие ценные породы деревьев. А внутренняя отделка выполнена из жаккарда, бархата, крепа.
Напомним, что официальной причиной смерти народного артиста РСФСР стала острая сердечная недостаточность. Он умер у себя дома на руках у супруги Анастасии Вознесенской. В ночь на 18 февраля актриса обнаружила, что 82-летний муж потерял сознание и вызвала медиков, но прибывшая "скорая помощь" уже ничем не смогла помочь звезде...
Похоронят знаменитого артиста на Аллее актерской славы Троекуровского кладбища столицы. А на его доме на улице Генерала Ермолова, что неподалеку от парка Победы, скоро появится мемориальная доска – так решили соседи.
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