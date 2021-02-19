Операция на сердце и проблемы с суставами: Мягкова в могилу свел целый букет болезней

В 2009 году Андрей Мягков перенес две операции на сердце, которые ему провели в Германии. Писали, что сначала актеру заменили клапаны сердца, а при повторном хирургическом вмешательстве провели стентирование коронарных сосудов сердца.
В ноябре 2017-го он снова попал в больницу, хотя и уверял, что состояние у него "очень хорошее". Его друг Эммануил Виторган тогда объяснял, что Андрей Мягков – человек очень скрытный. Поэтому и не хочет расстраивать поклонников и коллег историей своей болезни. Мол, у него давно были проблемы с суставами, а несколько лет назад он перенес серьезную операцию на сердце.
Коллеги артиста отмечали и странности его психики, говорили, что человек сложный и странный. Ему, мол, всюду чудились заговоры, а в последние годы подозрительность перешла в манию преследования. Он волком глядел на всех окружающих, ни с кем не общался, в дом никого не пускал.
Напомним, что официальной причиной смерти народного артиста РСФСР стала острая сердечная недостаточность. Он умер у себя дома на руках у супруги Анастасии Вознесенской. В ночь на 18 февраля актриса обнаружила, что 82-летний муж потерял сознание и вызвала медиков, но прибывшая "скорая помощь" уже ничем не смогла помочь звезде...
Стоит заметить, что вдова актера 77-летняя Вознесенская тоже тяжело больна. Несколько лет назад, актрису, страдающую сахарным диабетом, парализовало после инсульта.
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