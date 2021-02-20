"Я должна была умереть": Екатерина Гордон сделала страшное признание

Четыре года назад беременная Екатерина Гордон оказалась в одной из столичных клиник. У нее начали отходить воды. Как только правозащитница попала в больницу, врачи ей сообщили, что из-за редкого диагноза родить ребенка и при этом остаться живой практически невозможно.
По протоколу Екатерине должны были удалить матку и избавиться от находящегося в утробе ребенка. Юрист устроила скандал, поэтому врачи рискнули провести сложнейшую операцию. Они перерезали артерию, из-за чего Гордон потеряла почти четыре литра крови. "Я должна была умереть", – вспомнила страшный день 40-летняя правозащитница.
Благодаря мастерству врачей Екатерина и ее сын смогли выжить. Пережив все тяготы, юрист не унывает, а наслаждается материнством. Она даже написала для сына песню, которую исполнила Наташа Королева. "Живем. Празднуем", – написала она в своем инстаграм-аккаунте.
Напомним, Серафим – второй ребенок Екатерины Гордон. Отцом мальчика является бизнесмен Игорь Мацанюк. В браке с юристом Сергеем Жориным правозащитница родила сына Даниила. В начале 2000-х она была замужем за журналистом и телеведущим Александром Гордоном.
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